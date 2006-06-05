Київське ”Динамо” заробило мільйони на переході Шевченка з ”Мілана” до ”Челсі”

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) одержав 2 мільйони фунтів стерлінгів (близько 3,75 мільйонів доларів) за перехід Андрія Шевченка з "Мілана" в "Челси". У 1999 році, коли "Мілан" купував його у "Динамо", клуби домовилися, що кияни одержать певний відсоток від майбутніх операцій за участю Шевченка.

Про перехід футболіста в "Челси" стало відомо в кінці травня. Точна сума, заплачена клубом Романа Абрамовича, не називається, але відомо, що вона складає близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 75 мільйонів доларів). "Динамо" ж одержало від цієї операції 5 відсотків.

Цікаво, що президент української команди Ігор Суркіс, хоч і був задоволений одержаними мільйонами, зауважив, що, на його особисту думку, було б краще, якби Шевченко залишився в “Мілані”

Лента.ру