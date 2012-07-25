Чиновники кажуть, що українські олімпійці на злиденній базі лише розминаються

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби Держмолодьспорту, зробленому у зв’язку із сюжетом на одному з центральних телеканалів 24 липня, в якому було показано перебування збірної з легкої атлетики на Навчально-спортивній базі олімпійської підготовки "Святошин" і зроблено акценти на складних побутових умовах, у яких проживають члени збірної.

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У відомстві інформують, що 25 липня керівники Держмолодьспорту виїхали на Навчально-спортивну базу "Святошин", щоб на місці з'ясувати ситуацію з харчуванням спортсменів та умовами проживання.

У повідомленні зазначається, що база не перебуває у державній власності і побудована в радянські часи. Насправді легкоатлетична збірна не тренується на базі, а частина спортсменів прибула сюди 21 липня з Харкова (де проходив заключний етап підготовки до Олімпіади - Командний чемпіонат України) з метою екіпірування команди для виїзду в Лондон. На стадіоні бази тренувань не проводять, він служить для розминки, а далі спортсмени їдуть на тренування в Ірпінь. Разом з тим, бігових бар'єрів представники Держмолодьспорту нарахували на стадіоні 17, а не п’ять, як було заявлено у сюжеті.

Держмолодьспорт звертає увагу, що розроблено нові нормативи харчування замість існуючих старих, які невдовзі будуть затверджені. Водночас проводиться перевірка з приводу заявленої спортсменами інформації щодо харчування.

“Разом з тим, керівництво Держмолодьспорту неодноразово заявляло про кричущу відсталість рівня вітчизняної спортивної інфраструктури від європейського та світового. За два минулих десятиліття, крім кількох футбольних стадіонів, в Україні практично не збудовано жодного великого спортивного об’єкта. З-понад 70 баз, які мають статус олімпійської, тільки база в Конча-Заспі частково відповідає світовим стандартам, загалом більшість об’єктів було збудовано ще в 70-ті роки минулого століття, значна частина спортивних об’єктів була перепрофільована. Ще низка їх, на жаль, існує тільки на папері”, - інформує Держмолодьспорт, посилаючись на Єдиний електронний реєстр спортивних споруд, який впроваджено в 2010 році. Зараз в ньому значиться понад 2,5 тисячі об’єктів.

Відомство заявляє, що активно працює над поліпшенням ситуації, і в керівництва держави є чітке розуміння необхідності розвитку спортивної інфраструктури в країні.

Так, прийнято рішення про розбудову спортивних об’єктів на базі в Конча-Заспі та виділення для бази 410 млн грн. Зокрема серед капітальних видатків у 2012 році 10 млн грн Кабміном передбачено на проектування на території Олімпійського центру нових спортивних споруд. Загалом має бути збудовано легкоатлетичний манеж, критий плавальний басейн, крита льодова арена, універсальний спортивний комплекс для боротьби, спортивної та художньої гімнастики, важкої атлетики, фехтування, легкоатлетичного стадіону.

Окрім цього, серед капітальних видатків у 2012 році передбачено фінансування баз олімпійської підготовки у Чернігові та Заросляку (Прикарпаття).

Також за Державною програмою "Хокей України" передбачено 200 млн грн на побудову цього року п’яти хокейних арен в країні.