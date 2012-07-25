Грузія вимагає від організаторів Олімпіади пам'ятати, що Грузія не Росія

Про це повідомляє ІА «Новости-Грузия».

«На офіційному сайті Лондонських Олімпійських ігор, де розміщені дані всіх спортсменів – учасників Олімпіади, в даних двох учасників російської збірної Абхазія і Південна Осетія вказані як територія Росії», - відзначено у розповсюдженій 25 липня заяві Національного Олімпійського комітету Грузії, розміщеному у мережі Facebook.

Там же оприлюднено фотографії спортсменів і посилання на сайт Лондонських Олімпійських ігор.

«Зокрема, йдеться про борців вільним стилем Бесика Кудухова і Дениса Царгушу. У біографії першого місцем народження зазначена «Південна Осетія, Росія», а в біографії другого – «Гудаута (місто в Абхазії), Росія», - наголошується в заяві.

«НОК Грузії у зв'язку з цим фактом висловлює рішучий протест, і вже направив до Організаційного комітету «Лондон-2012» заяву з вимогою виправити цю помилку і вказати в біографіях двох спортсменів місцем народження Грузію», - сказано в заяві.