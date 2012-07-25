Українські спортсмени за «золото» на Олімпіаді отримають 100 тисяч доларів
14:50, 25 липня 2012Спорт
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За золоту медаль на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні українські спортсмени отримають від держави по 100 тисяч доларів.
Розмір призових не змінюється з 2004 року
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів перший заступник голови Державної служби молоді і спорту України Сергій Глущенко.
За срібну медаль переможці отримають по 75 тисяч доларів, за бронзову – по 50 тисяч доларів.
При цьому, за словами С.Глущенка, виділення квартир олімпійцям є прерогативою обласних державних адміністрацій.
Крім того, він наголосив, що деяким переможцям Олімпіади-2008 у Пекіні квартири були видані лише цього року.
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