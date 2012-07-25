Українські олімпійці скаржаться на умови: брудні подушки і смердючі туалети

Олімпійська збірна з легкої атлетики звернулася до ТСН, щоб українці побачили, в яких умовах проходить підготовка до Олімпіади. "Нам дають води півлітра не найкращої. Запитуємо: де вода? Буде-буде ... Ми ж не просимо лобстерів. Вода!" - обурена легкоатлетка Єлизавета Бризгіна. "Хочеться кращих умов і кращого харчування, хоча б перед Олімпіадою. Особливо в їдальні. Бракує. Хлопцям взагалі", - зізнається чемпіонка світу та Європи з потрійного стрибка Ольга Солодуха. У їдальні радянського типу спортсмени стоять у чергах і самі розносять собі суп та салати. Підкріпитися чимось ще вони б і раді, але на базі продукти швидко зіпсуються, адже кондиціонерів і холодильників немає. Та й магазинів поблизу також немає, а їхати за продуктами до Києва заборонено - порушення режиму. Спортсменам розповідали, що держава виділяє по 205 гривень на харчування одного олімпійця щодня. Куди поділися ці гроші - відповіді не знаходять. Немає її і в керівника команди легкоатлетів Руслана Русона. Спортивний функціонер спочатку не хотів, щоб його знімали на камеру, а потім взагалі попросив журналістів залишити олімпійську базу. Мовляв, спортсменам потрібно тренуватися, а не скаржитися.

Сама база більше нагадує занедбаний піонерський табір, ніж готель для кращих спортсменів планети. "Матраци, хто міг, докупив, бо на цих спини болять дуже", - знайомить журналістів із базою володарка кубка Європи з легкої атлетики Ганна Мельниченко. Багаторазові чемпіони світу та Європи, переможці олімпіад користуються туалетами, в яких не завжди працює злив води і постійно смердить цвіллю і сечею. Прибиральниці скаржаться: миють все ретельно, але обладнання давно застаріло, тому позбутися неприємного запаху не виходить. Вночі, крім незручних ліжок і брудних подушок, спортсменам дошкуляють ще комарі. "Жити в такому бруді не дуже приємно, - зізнається десятиборець Олексій Касьянов. - Знецінили цю професію. Ну, як пояснювати молодому поколінню: приходьте, займайтеся спортом? Сам розумієш, що це ніким не цінується", - говорить він.

З тренуваннями, точніше їх матеріальним забезпеченням, на базі так само погано, як і з усім іншим. Спортсменів жахає тренажерний зал з брудним і рваним килимом, відсутністю матів і напіваварійними тренажерами.