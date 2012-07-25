Лондонська Олімпіада розпочнеться з жіночого футболу

08:36, 25 липня 2012
Спорт
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У гру вступають жіночі збірні з футболу.

Лондонська олімпіада

Сьогодні розпочинаються змагання лондонської Олімпіади.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», у турнір вступають жіночі збірні з футболу.

У першому матчі зіграють національні команди Великої Британії та Нової Зеландії.

Офіційне відкриття Ігор відбудеться у п'ятницю, 27 липня. На них буде розіграно понад 300 комплектів нагород.

 

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