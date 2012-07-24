"Шахтар" підписав нового воротаря

Про це повідомляє сайт ФК.

Угоду з 24-річним футболістом укладено терміном на п'ять років, вона набуває чинності з 1 січня 2013 року. А.Каніболоцький перейде в "Шахтар" на правах вільного агента.

У складі "Дніпра" і "Кривбасу" голкіпер провів 29 ігор у чемпіонаті України (27 пропущених м'ячів) і 4 в Лізі Європи (3). Також на рахунку А.Каніболоцького 20 матчів у складі молодіжної збірної України (16).