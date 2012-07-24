Бубка проніс олімпійський вогонь вулицями Лондона (фото)

Президент Національного олімпійського комітету України, член Міжнародного олімпійського комітету проніс символ Ігор вулицями Лондона.

Як повідомили УНІАН у НОК України, 23 липня уславленого українця вітали численні місцеві мешканці та представники української діаспори.

«Для мене велика честь вдев’яте долучитися до почесної місії та взяти участь в естафеті Олімпійського вогню. Олімпійські ігри – це грандіозне світове свято. Вірю, що воно надихне молодь до заняття фізичною культурою та спортом, долучить їх до олімпійських цінностей», - сказав після естафети С.Бубка.

Відповідаючи на запитання, яка з естафет за всі роки стала найбільш пам’ятною, С.Бубка зазначив: «Кожен по-своєму незабутній. Але найбільше емоцій пережив під час естафети Олімпійського вогню в Києві. Тоді, в 2004 році, напередодні Олімпійських ігор в Афінах у столиці України зібралася величезна кількість людей, а міжнародні експерти назвали наш етап одним із найкращих в світі. Це було незабутньо», - підкреслив спортсмен.