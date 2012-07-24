Динамо (Київ) залишилося без двох захисників

Про рішення дисциплінарної комісії повідомляє сайт ФК "Динамо".

Леандро Алмейда дискваліфікований на один матч в євросезоні 2012/13, а Євген Хачеріді на три.

Нагадаємо, в рамках третьої кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з «Фейєноордом» в Києві 31 липня і в Роттердамі 7 серпня.