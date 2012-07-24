Динамо (Київ) залишилося без двох захисників
07:45, 24 липня 2012Спорт
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Видалені в матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи сезону 2011/12 «Динамо» - «Маккабі» (Тель-Авів) захисники киян дізналися від УЄФА терміни дискваліфікації.
Про рішення дисциплінарної комісії повідомляє сайт ФК "Динамо".
Леандро Алмейда дискваліфікований на один матч в євросезоні 2012/13, а Євген Хачеріді на три.
Нагадаємо, в рамках третьої кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з «Фейєноордом» в Києві 31 липня і в Роттердамі 7 серпня.
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