Чемпіонат світу відкриють Клаудіа Шиффер і Пеле

Головними дійовими особами на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2006 року будуть бразилець Пеле, який вважається кращим гравцем в історії, і топ-модель Клаудіа Шиффер. Про це повідомляє "РТР-спорт" з посиланням на німецьке видання Spiegel Online.

Пеле і Шиффер винесуть Кубок світу на поле мюнхенської "Алльянц Арені" 9 червня перед матчем-відкриттям Німеччина - Коста-Ріка. Відзначимо, що Клаудіа Шиффер допомогла Німеччині одержати право провести у себе ЧС-2006. Свого часу вона супроводжувала Герхарда Шредера (він тоді був федеральним канцлером) на презентації країн, що претендували на організацію турніру.

Ще однією цікавою деталлю, що стосується церемонії відкриття, став невеликий конфлікт між президентом ФІФА Зеппом Блаттером і главою оргкомітету ЧС-2006 Францем Беккенбауером. Жоден з них не хотів поступатися іншому правом виступити з урочистою промовою. У результаті ця місія була покладена на федерального президента Німеччини Хорста Келлера (він виконує представницькі функції).

"Головне, щоб вступна промова прозвучала, - сказав із цього приводу Беккенбауер. - Хай це зробить наш федеральний президент. Врешті-решт, для подібних виступів його і вибирали".

Лєнта.ру