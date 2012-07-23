Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу

08:30, 23 липня 2012
Спорт
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У неділю відбулися 4 матчі другого туру Чемпіонату України з футболу.

Фото з сайту ФК Дніпро

Динамо виграло київське дербі, Дніпро розгромив запорожців, Волинь вдома здолала Ворсклу, донецький Металург після феєричного старту в Лізі Європи здався Зорі.

Металург З - Дніпро 0: 4

Волинь - Ворскла 1: 0

Арсенал - Динамо 0: 1

Металург Д - Зоря 1: 2

Наступний тур Прем'єр-ліги стартує в п'ятницю матчем Динамо - Говерла.

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