Чемпіонат України з футболу: 2 тур

Напередодні відбулись три матчі, в яких зафіксовані такі результати:

Говерла (Ужгород) - Шахтар (Донецьк) - 1:3;

Карпати (Львів) - Іллічівець (Маріуполь) - 1:5;

Таврія (Сімферополь) - Металіст (Харків) - 0:1.

Сьогодні мають відбутися чотири матчі туру. Зокрема, запорізький Металург прийме вдома Дніпро (Дніпропетровськ).

У Києві Арсенал прийме Динамо, Волинь зустрінеться у Луцьку з Ворсклою, а Металург (Донецьк) зустрінеться з Зорею.