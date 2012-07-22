Чемпіонат України з футболу: 2 тур
13:03, 22 липня 2012Спорт
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В Україні триває другий тур чемпіонат з футболу.
Футбольна першість України набирає обертів
Напередодні відбулись три матчі, в яких зафіксовані такі результати:
Говерла (Ужгород) - Шахтар (Донецьк) - 1:3;
Карпати (Львів) - Іллічівець (Маріуполь) - 1:5;
Таврія (Сімферополь) - Металіст (Харків) - 0:1.
Сьогодні мають відбутися чотири матчі туру. Зокрема, запорізький Металург прийме вдома Дніпро (Дніпропетровськ).
У Києві Арсенал прийме Динамо, Волинь зустрінеться у Луцьку з Ворсклою, а Металург (Донецьк) зустрінеться з Зорею.
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