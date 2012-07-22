Старт чергового етапу водної Формули-1 у Вишгороді перенесли на сьогодні

10:16, 22 липня 2012
Спорт
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Через несприятливі погодні умови старт чергового етапу Гран-прі Чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1» U.I.M. F1 Powerboat Grand Prix у Вишгороді Київської області перенесли на неділю.

«Формула-1» на воді стартує у Вишгороді тільки сьогодні

Про це УНІАН повідомив один з організаторів заходу.

За словами співрозмовника агентства, вчора о 18.00 було здійснено шість пробних заїздів, проте через погіршення погоди організатори прийняли рішення припинити перегони, щоб не ризикувати життям та здоров’ям людей.

Як очікується, водна «Формула-1» розпочнеться сьогодні о 15.00.

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