Старт чергового етапу водної Формули-1 у Вишгороді перенесли на сьогодні

Про це УНІАН повідомив один з організаторів заходу.

За словами співрозмовника агентства, вчора о 18.00 було здійснено шість пробних заїздів, проте через погіршення погоди організатори прийняли рішення припинити перегони, щоб не ризикувати життям та здоров’ям людей.

Як очікується, водна «Формула-1» розпочнеться сьогодні о 15.00.