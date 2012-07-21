Бубка радить українським олімпійцям берегти емоції

Більшість українських спортсменів, які візьмуть участь в Олімпіаді у Лондоні, представляють спортивне товариство «Динамо».

Сьогодні у Києві відбулась церемонія проводів спортсменів у Лондон на Олімпійські ігри, які відкриваються 27 липня, повідомили УНІАН у прес-службі «Динамо».

Із 245 українських спортсменів – учасників Олімпіади 125 представляють «Динамо».

У церемонії проводів взяли участь голова спортивного товариства «Динамо», народний депутат Віктор Корж, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, Голова державної служби молоді та спорту Равіль Сафіулін, представники правоохоронних органів та силових структур.

Спортсмени «Динамо» змагатимуться на Олімпійських іграх з 23 видів спорту.

«Бережіть свої емоції у ці останні дні та проявіть їх під час стартів, коли будете боротися на спортивній арені», - побажав спортсменам С.Бубка.