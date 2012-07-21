Олімпійський вогонь прибув до Лондона
Естафета Олімпійського вогню напередодні XXX літніх Ігор прибула до Лондона, який цього року, втретє за свою історію, приймає головну спортивну подію планети.
|За тиждень Олімпійський вогонь побуває в усіх 33-х районах Лондона
Від язичка полум`я був засвічений олімпійський факел, який внесла в Тауер перша з тисячі факелоносців, яким належить подолати завершальні 320 км естафети.
Фінальний відрізок естафети буде достатньо довгим. За тиждень Олімпійський вогонь побуває в усіх 33-х районах Лондона, подорожуватиме на верхній палубі двоповерхового автобуса, а також на метропоїзді по відкритій ділянці шляхів. Частину маршруту факелу доведеться подолати по Темзі - на барці королеви Великобританії Єлизавети II "Глоріана".
Олімпійський факел уже був пронесений через усі регіони країни, по всіх графствах Англії та адміністративних районах Шотландії, Уельсу й Північної Ірландії, а також по території сусідньої незалежної Ірландії. При цьому маршрут вогню був вибраний так, щоб його змогли побачити 95% населення країни.
Естафета Олімпійського вогню ледь не була зірвана в п`ятницю. Коли одна з учасниць церемонії несла факел через містечко Грейвсенд у Кенті, крізь поліцейське оточення вдалося прорватися 17-річному підлітку, який спробував вирвати факел із рук жінки. Проте за кілька мить його було знешкоджено охоронцями й зараз він перебуває під арештом.