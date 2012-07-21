Бубка у Лондоні вдев'яте пронесе Олімпійський вогонь

Як повідомили УНІАН у НОК, починаючи з Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї С.Бубці уже вдев’яте доручають пробігти вулицями країни-господарки Ігор із запаленим факелом у руках.

«Це дуже почесно – пронести Олімпійський вогонь вулицями Лондона напередодні церемонії відкриття Ігор і долучитися до грандіозного спортивного дійства, яким стануть Олімпійські ігри, - зазначив С.Бубка. – Щоразу роблю це з величезним задоволенням і відповідальністю. Сподіваюся, в серцях усіх, хто буде спостерігати за естафетою, а особливо - дітей і молоді, запалає бажання наслідувати олімпійські принципи і приєднатися до нашої олімпійської сім’ї».