Американські ЗМІ: Українці можуть отримати на Олімпіаді 27 медалей

Українські олімпійці можуть виграти дев'ять золотих медалей - таким оптимістичним прогнозом американська газета Sacramento Bee підсумувала результати дослідження «Олімпіада і економіка 2012», проведеного інвестиційним банком Голдман Сакс, пише Sport.ua.

В цілому, українські спортсмени можуть розраховувати аж на 27 медалей, пише видання. Такі надії дозволили авторам дослідження стверджувати, що Україна буде єдиною державою з ринком, що розвивається, яка увійде в десятку країн з найбільшою кількістю перемог на Олімпійських іграх в Лондоні.

Для визначення ймовірності того, що країна виграє певну кількість медалей, експерти з Голдман Сакс враховували такі чинники як прибуток, політичні умови, макроекономічну стабільність і макроекономічні показники, людський капітал, технологічний розвиток та мікроекономічне середовище.

За результатами аналізу, Україна посіла десяту сходинку рейтингу від Голдман Сакс. Випереджають її такі країни як США, Китай, Великобританія, Росія, Австралія, Франція, Німеччина, Південна Корея та Італія.

На думку експертів, найбільше економічні показники країни впливають на шанси перемоги в таких видах спорту як велоспорт, дзюдо, веслування і плавання.