Нападника Італії оштрафували за гомофобію на Євро-2012

Кассано оштрафований за заяву для преси, що містила ознаки сексуальної дискримінації. Італійський футболіст має право протягом трьох днів подати апеляцію, пише Сегодня.

Увагу УЄФА привернули слова Кассано, сказані ним після першого матчу групового турніру Євро-2012 з командою Іспанії. Тоді, відповідаючи на питання журналістів про присутність у складі збірної Італії гомосексуалістів, Кассано сказав, що сподівається на те, що в команді немає людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Слова Кассано викликали невдоволення серед гей-активістів, які зажадали від УЄФА покарати футболіста. Потім сам нападник вибачився за свої висловлювання, пославшись на те, що його неправильно зрозуміли.