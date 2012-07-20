Донецький Металург дізнався наступного суперника у Лізі Європи
16:28, 20 липня 2012Спорт
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Металург Д отримав наступного суперника на шляху до групового турніру Ліги Європи.
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування
Ним буде переможець протистояння “Олімпія” (Любляна, Словенія) - “Трьомсе” (Норвегія), повідомляє ТСН. У першому матчі, який відбувся в Любляні, зафіксовано нульову нічию. Тож суперник донеччан визначиться у четвер, 26 липня, у Трьомсе. Щоправда й самому “Металургу” ще потрібно оформити вихід у третій кваліфікаційний раунд де-юре. Де-факто “металурги” вже там, розгромивши у першому поєдинку чорногорський “Челік” з рахунком 7:0.
Додамо, що київський “Арсенал” зіграє з переможцем пари “Мура” (Словенія) - ЦСКА (Софія, Болгарія). У першому матчі цих команд переможця не виявлено (0:0).
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