Донецький Металург дізнався наступного суперника у Лізі Європи

Ним буде переможець протистояння “Олімпія” (Любляна, Словенія) - “Трьомсе” (Норвегія), повідомляє ТСН. У першому матчі, який відбувся в Любляні, зафіксовано нульову нічию. Тож суперник донеччан визначиться у четвер, 26 липня, у Трьомсе. Щоправда й самому “Металургу” ще потрібно оформити вихід у третій кваліфікаційний раунд де-юре. Де-факто “металурги” вже там, розгромивши у першому поєдинку чорногорський “Челік” з рахунком 7:0.

Додамо, що київський “Арсенал” зіграє з переможцем пари “Мура” (Словенія) - ЦСКА (Софія, Болгарія). У першому матчі цих команд переможця не виявлено (0:0).



