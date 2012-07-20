Київському Динамо дістався найважчий суперник

Новий сезон біло-сині розпочнуть двоматчевим протистоянням із нідерландським «Феєноордом», повідомляє ТСН.

Такий результат жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЧ у Ньйоні.

Це найважчий суперник серед можливих на цій стадії турніру. Переможець цього двобою вийде у плей-офф раунд за вихід у груповий етап турніру, а переможена команда потрапить до плей-офф раунду за вихід у груповий турнір Ліги Європи.

Зазначимо, що перша гра відбудеться 31 липня або 1 серпня у Києві, а гра у відповідь пройде 7 або 8 серпня у Роттердамі.

Нагадаємо, що «Динамо» востаннє грало у груповому турнірі Ліги чемпіонів три роки тому. У двох попередніх сезонах кияни не змогли подолати кваліфікаційний етап. Тож, аби повернути Києву лігочемпіонівські баталії, динамівцям необхідно подолати два раунди кваліфікації.