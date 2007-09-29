Динамо сенсаційно програло Нафтовику

20:51, 29 вересня 2007
Спорт
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Результати 11 туру

Завершився матч 11 туру Чемпіонату України Динамо – Нафтовик-Укрнафта. Сенсаційна перемога охтирських футболістів 1:0 (перша в цьому турнірі) - гол на рахунку Шептицького (30).

Інші результати 11 туру:

Металург З – Шахтар 1:3 

Голи: Челядинський 31  - Брандао 3, Гладкий 46, 61

Кривбас -  Ворскла 3:0 

Голи: Сачко 3, Опря 30, Лісицький 34 

ФК Харків – Закарпаття 0:2 

Голи: Бундаш Мирослав 37, 87

Вчора відбувся один матч:

Металург Д – Зоря 1:0 

Гол: Мендоса 75 

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