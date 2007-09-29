Динамо сенсаційно програло Нафтовику

Результати 11 туру

Завершився матч 11 туру Чемпіонату України Динамо – Нафтовик-Укрнафта. Сенсаційна перемога охтирських футболістів 1:0 (перша в цьому турнірі) - гол на рахунку Шептицького (30). Інші результати 11 туру: Металург З – Шахтар 1:3 Голи: Челядинський 31 - Брандао 3, Гладкий 46, 61 Кривбас - Ворскла 3:0 Голи: Сачко 3, Опря 30, Лісицький 34 ФК Харків – Закарпаття 0:2 Голи: Бундаш Мирослав 37, 87 Вчора відбувся один матч: Металург Д – Зоря 1:0 Гол: Мендоса 75

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