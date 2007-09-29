Динамо сенсаційно програло Нафтовику
20:51, 29 вересня 2007Спорт
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Результати 11 туру
Завершився матч 11 туру Чемпіонату України Динамо – Нафтовик-Укрнафта. Сенсаційна перемога охтирських футболістів 1:0 (перша в цьому турнірі) - гол на рахунку Шептицького (30).
Інші результати 11 туру:
Металург З – Шахтар 1:3
Голи: Челядинський 31 - Брандао 3, Гладкий 46, 61
Кривбас - Ворскла 3:0
Голи: Сачко 3, Опря 30, Лісицький 34
ФК Харків – Закарпаття 0:2
Голи: Бундаш Мирослав 37, 87
Вчора відбувся один матч:
Металург Д – Зоря 1:0
Гол: Мендоса 75
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