Динамо отримає суперника в Лізі чемпіонів
08:31, 20 липня 2012Спорт
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Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА відбудеться жеребкування третіх кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Жеребкування відбудеться в Швейцарії
Своїх перших суперників отримають київські "Динамо" (Ліга чемпіонів - жеребкування о 13:00) та "Арсенал" (Ліга Європи - жеребкування о 14:30).
Другого суперника дізнається донецький "Металург", який завдання виходу у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи виконав у першому матчі з чорногорським "Чоліком" (7:0), зазначає ТСН.
Динамівці будуть сіяними під час жеребкування і можуть отримати в суперники одного з наступних клубів: - "Брюгге" (Бельгія), - "Васлуй" (Румунія), - "Фейєноорд" (Нідерланди), - "Мазервелл" (Шотландія).
Перші матчі пройдуть 31 липня - 2 серпня, а повторні зустрічі відбудуться 7-9 серпня.
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