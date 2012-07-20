Динамо отримає суперника в Лізі чемпіонів

Своїх перших суперників отримають київські "Динамо" (Ліга чемпіонів - жеребкування о 13:00) та "Арсенал" (Ліга Європи - жеребкування о 14:30).

Другого суперника дізнається донецький "Металург", який завдання виходу у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи виконав у першому матчі з чорногорським "Чоліком" (7:0), зазначає ТСН.

Динамівці будуть сіяними під час жеребкування і можуть отримати в суперники одного з наступних клубів: - "Брюгге" (Бельгія), - "Васлуй" (Румунія), - "Фейєноорд" (Нідерланди), - "Мазервелл" (Шотландія).

Перші матчі пройдуть 31 липня - 2 серпня, а повторні зустрічі відбудуться 7-9 серпня.