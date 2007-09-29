Челсі – Фулхем: сумний у Шеви день народження
18:59, 29 вересня 2007Спорт
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Українець відіграв 54 хвилини
Завершився матч 8 туру англійської Прем`єр-ліга Челсі – Фулхем. Нічия 0:0. Андрій Шевченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 54 хвилині. У свій 31 день народження українець так і не зміг порадувати себе і вболівальників забитим голом.
Результати інших матчів 8 туру:Манчестер Сіті – Ньюкасл 3:1
Дербі – Болтон 1:1
Портсмут – Рідінг 7:4
Сандерленд – Блекберн 1:2
Віган – Ліверпуль 0:1
Вест Хем – Арсенал 0:1
Бірмінгем – МЮ 0:1
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