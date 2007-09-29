Челсі – Фулхем: сумний у Шеви день народження

18:59, 29 вересня 2007
Спорт
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Українець відіграв 54 хвилини

Фото РейтерсЗавершився матч 8 туру англійської Прем`єр-ліга Челсі – Фулхем. Нічия 0:0. Андрій Шевченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 54 хвилині. У свій  31 день народження українець так і не зміг порадувати себе і вболівальників забитим голом.

Результати інших матчів 8 туру:

Манчестер Сіті – Ньюкасл 3:1

Дербі – Болтон 1:1

Портсмут – Рідінг 7:4

Сандерленд – Блекберн 1:2

Віган – Ліверпуль 0:1

Вест Хем – Арсенал 0:1

Бірмінгем – МЮ 0:1

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