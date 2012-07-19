Вишгород знову приймає "Формулу-1" на воді

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції, присвяченій всесвітньо відомим перегонам "Формула-1" на воді, які відбудуться на Київському морі 20-22 липня, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Зокрема, на змагання прибудуть команди з Італії, ОАЕ, Фінляндії, Франції, Португалії, Швеції, Катару, Китаю. Всього стартуватимуть 18 болідів.

На думку організаторів, Вишгород і Київське море є ідеальним місцем для проведення подібних змагань.

Як зазначив президент організаційного комітету Ніколо ді Сан Жермано, "завдяки "Формулі-1" на воді Україна отримала такий самий шанс показати себе, як і на Євро-2012".

Організатори очікують, що перегони зберуть рекордну кількість глядачів. На сьогодні максимальна аудиторія, яку збирала "Формула-1" на воді, - 200 тис. під час проведення одного з етапів у Китаї.

У свою чергу губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк підкреслив, що "Формула-1" на воді - це соціальний проект. Запрошення на змагання отримали делегації усіх областей України, передові виробництва Київщини, співробітники компаній, що займаються підготовкою до заходу, зазначив він.

А.Присяжнюк також повідомив, що цього року особлива увага буде приділена логістиці: "Ми врахували досвід минулого року. Цього року рух транспортного потоку буде оптимізований так, щоб вишгородці не відчули незручностей".

За словами організаторів, в найближчому майбутньому у змаганнях візьме участь і українська команда. Це підтверджує і А.Присяжнюк, який повідомив, що робота в цьому напрямку вже ведеться.

Як зазначили в КОДА, міжнародний досвід свідчить, що "Формула-1" на воді є потужним стимулом для розвитку усіх регіонів, де проводяться ці змагання. "Скрізь, де ми їх проводимо, починає розвиватися інфраструктура, суднобудування, збільшується потік туристів", - зазначив, зокрема, президент оргкомітету.