Крамнік втратив титул чемпіона світу з шахів

На чемпіонаті світу з шахів, що проходить у Мехіко, напередодні вночі відбулися партії передостаннього, тринадцятого туру, за підсумками яких з’ясувалося, що діючий чемпіон світу Володимир Крамнік не зуміє відстояти свій титул. Російський гросмейстер грав чорними проти ізраїльтянина Бориса Гельфанда, для збереження надій на підсумкову перемогу йому був необхідний тільки виграш в цій партії, але зустріч закінчилася нічиєю. Також внічию завершилися партії Олександр Гищук (Росія) - Вішванатан Ананд (Індія) і Левон Аронян (Вірменія) - Петр Свідлер (Росія), і лише в зустрічі угорця Петера Леко з росіянином Олександром Морозевичем справа дійшла до перемоги. Її взяв Леко.

Таким чином, перед завершальним туром чемпіонату світу-2007 найкращі шанси на перемогу має Ананд, який набравши 8,5 очка одноосібно лідирує на турнірі. Теоретично його може наздогнати тільки Гельфанд, у якого 7,5, але для цього ізраїльський гросмейстер повинен у суботу обіграти чорними Морозевича, а Ананд білими поступитися Леко. В цьому випадку в неділю Ананду і Гельфанду належить виявити сильнішго на тай-брейку.

Серед тих, хто вже не претендує на перемогу у світовій першості, в активі у Крамніка за тур до фінішу 7 очок, далі розташувалися Леко (6,5), Аронян (6) і трійка російських шахістів - Грищук, Морозевич і Свідлер (всі - по 5,5).

Оскільки у світової шахової корони в Мехіко з`явиться новий володар, стало зрозумілим, як титул чемпіона світу визначатиметься в найближчі два роки. Згідно раніше винесеній ухвалі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), у 2008 році це звання буде розіграно в матчі між Крамніком і переможцем мексиканської світової першості-2007. Рік потому за світову шахову корону посперечаються чемпіон світу-2008 і переможець матчу між болгарином Веселіном Топаловим і володарем Кубка світу-2007.

РІА Новости