Ібрагімовіч віддаватиме 75% зарплати у ПСЖ на податки

19:34, 18 липня 2012
Спорт
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Екс-нападник "Мілана" і збірної Швеції Златан Ібрагімович сьогодні офіційно став гравцем французького ПСЖ і, отримавши зарплату у 14 млн євро, підпадає під нову фіскальну політику уряду Франції.

Златан Ібрагімович платитиме

Контракт Ібрагімовича і ПСЖ підписаний строком на три роки.

Сьогодні вдень швед успішно пройшов медогляд, після чого поставив свій підпис під контрактом, пише gazeta.ua.

"Мілан" отримав за форварда 22 млн євро, а Ібрагімович - зарплату 14 млн євро.

До речі, розмір податку на прибуток, який буде сплачувати шведський новачок у Франції, згідно з останніми рішеннями керівництва країни, складе 75%.

Такий подарунок для шведа зробила офіційний представник французького уряду Наджат Валло-Белкасем.

"Немає ніяких підстав для того, щоб спортсмени уникали цього нового виключного податку в розмірі 75%", - заявила Валло-Белкасем, відповідаючи на питання журналістів після засідання кабміну.

Чиновник відзначила, що названа сума зарплати гравця багатьох шокувала. "Мені здається цілком природнім, що він (сплачуючи податки) може внести свій вклад в колективні зусилля", - сказала вона.

 

 

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