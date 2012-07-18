Ібрагімовіч віддаватиме 75% зарплати у ПСЖ на податки

Контракт Ібрагімовича і ПСЖ підписаний строком на три роки.

Сьогодні вдень швед успішно пройшов медогляд, після чого поставив свій підпис під контрактом, пише gazeta.ua.

"Мілан" отримав за форварда 22 млн євро, а Ібрагімович - зарплату 14 млн євро.

До речі, розмір податку на прибуток, який буде сплачувати шведський новачок у Франції, згідно з останніми рішеннями керівництва країни, складе 75%.

Такий подарунок для шведа зробила офіційний представник французького уряду Наджат Валло-Белкасем.

"Немає ніяких підстав для того, щоб спортсмени уникали цього нового виключного податку в розмірі 75%", - заявила Валло-Белкасем, відповідаючи на питання журналістів після засідання кабміну.

Чиновник відзначила, що названа сума зарплати гравця багатьох шокувала. "Мені здається цілком природнім, що він (сплачуючи податки) може внести свій вклад в колективні зусилля", - сказала вона.