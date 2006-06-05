Блохін видав прогноз на ЧС-2006

Головний тренер Збірної України з футболу Олег БЛОХІН говорить про серйозні проблеми у формуванні команди напередодні Чемпіонат світу і «не дуже райдужні перспективи» нашої команди на чемпіонаті.

Про це О.БЛОХІН розповів в інтерв`ю тижневику «Профіль», опублікованому сьогодні. (Вперше у фінальному турнірі 18-го Чемпіонату світу з футболу бере участь Національна збірна України. Відкриття фіналу 9 червня, перша гра нашої збірної з Іспанією 14 червня в Лейпцигу).

«Саме потрапляння у фінальну частину Чемпіонату світу - це вже велике досягнення нашої команди і нашої Федерації футболу, яка забезпечила збірну всім необхідним для повноцінної підготовки. На жаль, федерація не може розв`язати головної нашої проблеми - кадрової. Я маю на увазі і травму ФЕДОРОВА, і травму ШЕВЧЕНКА, і відсутність правого захисника гідного рівня, якого за три роки моєї роботи в збірній так і не з`явилося в українському футболі, і те, що на останніх зборах у Туреччині довелося працювати з командою у складі 14 осіб. Ми, напевно, єдина збірна, яка готувалася до чемпіонату в таких кадрових умовах. І жодна команда не залучатиме до своїх лав гравців молодіжної збірної, які зараз грають в Португалії на чемпіонаті Європи, а нам доведеться», окреслив ситуацію тренер.

«Але хоча перспективи виглядають не дуже райдужно, ми їдемо до Німеччини боротися», - додав О.БЛОХІН.

За його словами, перше завдання - це вихід із групи, а подальші цілі - просунутися якнайдалі на стадії плей-офф. «На зборах збірної я сказав хлопцям: буде соромно приїхати на чемпіонат і не вийти з групи, програвши всі матчі. Ми не маємо права виглядати слабкою командою перед нашими вболівальниками, перед усією нашою країною», - розповів О.БЛОХІН.

«А психологічне хвилювання, звичайно, буде - в певних рамках. Коли я виходив на матчі з «Баварією», шнурки зав`язати не міг - так руки тряслися. Але зовсім не від страху - від передстартового хвилювання. Що було далі - вболівальники пам`ятають», - зазначив тренер.

Кажучи про суперників української команди, О.БЛОХІН запевнив: «Ми добре вивчили своїх суперників: переглянули по вісім годин відеозаписів їх матчів, мої помічники Олег КУЗНЄЦОВ і Володимир ВЕРЕМЕЄВ дивилися у справі Саудівську Аравію та Іспанію. У нас є повна інформація, і ми готуємося. Природно, план на гру з Іспанією буде не таким, як на Туніс. Відповідно, і суперників по товариських матчах ми підібрали з розрахунку, щоб вони за своєю ігровою манерою в тому чи іншому ступені нагадували когось з наших супротивників - скажімо, Італія схожа на Іспанію, а Лівія - на Туніс. Але головне для нас - це награти ігрові зв`язки, і результат товариських матчів не матиме для мене ніякого значення. І прошу врахувати, що всі команди з нашої групи боротимуться за вихід до 1/8 фіналу. Ніхто не буде хлопчиком для биття, у тому числі й Саудівська Аравія, яка зараз програє всім підряд. А у мене одне головне бажання - щоб наша команда не зазнала більше нових втрат до старту Чемпіонату світу».

Щодо стану здоров`я Андрія ШЕВЧЕНКА тренер нагадав, що через травму лікарі заборонили футболісту на два тижні будь-які навантаження. Внаслідок цього, уточнив О.БЛОХІН, «з останнього підготовчого циклу збірної він випадає і включиться вже в самий переддень турніру». «Але ми сподіваємося на його майстерність і професіоналізм, бували у нього травми й гірше», - додав О.БЛОХІН.

Крім того, торкаючись власних перспектив після Чемпіонату світу, тренер запропонував: «Про це говоритимемо після закінчення чемпіонату. До цього часу закінчується термін мого договору з президентом Федерації футболу України Григорієм Михайловичем СУРКІСОМ – будемо розмовляти, думати. Пропозиції найрізноманітніші у мене є. Зі збірної України після Чемпіонату світу піде багато гравців - це об`єктивно. З кого створювати нову команду - це одне питання. А друге питання - які завдання буде ставити керівництво перед збірною. Адже ми вже чогось досягли, відповідно, і цілі будуть високі».

Щодо фаворитів нинішнього чемпіонату О.БЛОХІН назвав у першу чергу Бразилію. «Хороша команда в Італії - їм під силу виграти чемпіонат. Господарі турніру - німці - повинні нормально виступити. Не можна скидати з рахунків також Аргентину і Англію. А ще мені здається, що на чемпіонаті «вистрілить» і дійде, скажімо, до півфіналу якась з африканських команд. Сюрпризи неодмінно будуть», упевнений О.БЛОХІН.