Сьогодні Шеві 31!

Останні місяці були нелегкими для Андрія Шевченка, але він знову повернувся у форму, і сподівається у суботу забити гол "Фулхему". Цього дня у Шевченка день народження - йому виповнюється 31 рік.

Цього сезону Шева провів три матчі за "Челсі", і вважає, що його гол "Русенборгу" в Лізі Чемпіонів дуже допоміг йому знову віднайти упевненість в своїх силах:

"Для мене важлива кожна гра за "Челсі", і я хочу грати якомога краще в кожному матчі".

Шевченко, який прийшов на "Стемфорд Бридж" влітку 2006 року, поки не зміг повною мірою продемонструвати прем`єр-лізі свої забивні здібності, але сподівається, що, починаючи з матчу з "Фулхемом", він знову покаже всім, на що здатний насправді.

"Челсі" не зміг перемогти в трьох останніх матчах ліги, тому перемога у суботу особливо важлива, і Шевченко вірить, що зараз команда правильно настроєна, не дивлячись на останні невдалі виступи в лізі.

Шевченко: "Я думаю, це нормально. Зараз клуб і гравці переживають не найлегший час через глобальні зміни, так що зараз саме час команді об`єднатися і допомогти клубу".

Шева вважає, що на початку матчу з "Манчестер Юнайтед" (до видалення Джона Обі Мікеля) його команда продемонструвала свій потенціал:

"Це був важкий матч. Після півгодини гри удесятьох ми все одно грали добре, добре оборонялися, але грати удесятьох проти "МЮ" важко. Забити там гол - теж непросто".

Шевченко також сказав, що, незважаючи на чутки, він знає нового тренера Аврама Гранта не краще, ніж інші гравці:

"Як і всі інші, я знав його як директора з футболу. Зараз він виконує тренерську роботу, і зі всіма гравцями у нього однакові відносини".

Андрій Шевченко повернувся до гри дуже вчасно - принципова гра з "Валенсією" в Лізі Чемпіонів вже не за горами.

Він забив переможний гол з пенальті у цьому турнірі в 2003 році, а два роки тому він з "Міланом" програв у фіналі по пенальті. Український гравець чудово знайомий з європейським футболом, і у нього є, що пригадати про останній матч з "Валенсією".

Шевченко: "Це була дуже важка гра, і "Валенсія" - дуже хороша команда. Того разу ми перемогли 2-1, і це непоганий результат. Цього року ми постараємося зіграти не гірше".

Андрій не погодився з думкою, ніби гол на "Местальї" - його найкращий спогад за час гри в "Челсі":

"Ні. Кожна гра, в якій ти забиваєш, і твоя команда перемагає, є найкращим моментом".

У європейських матчах Шевченко забив 60 голів, з них 47 - в Лізі Чемпіонів. У цьому рекорді Андрій зрівнявся з колишнім колегою по "Мілану" Філіппо Інзагі, і всього на два голи відстає від рекорду Герда Мюллера. Український футболіст вважає, що такий особистий рекорд - приємне досягнення, але не головне:

"Це дуже хороший і дуже престижний турнір. Але я не зациклююся на тому, скільки голів я забив за свою кар`єру. Зараз важливо забивати за клуб, важливо, щоб моя команда перемагала. Якщо я заб`ю - добре, а якщо команда переможе - то це просто прекрасно".

Зараз Шевченко просто радий повернутися нарешті до гри. Травми заважали йому не тільки грати у футбол, але і займатися своїм хобі - гольфом:

"Я не так часто граю в гольф, тому що у нас багато матчів, і у мене були проблеми зі спиною. У мене не так багато часу на це - половина життя проходить на футбольному полі, і тобі потрібна гра за свою команду".

Шевченко сподівається, що в найближчі тижні він буде зайнятий футболом ще більше, і виступатиме успішно, почавши з гола у ворота "Фулхема" у свій власний день народження.

Офіційний сайт ФК “Челсі”