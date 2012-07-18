Газпром постачатиме газ футболістам Абрамовича
01:16, 18 липня 2012Спорт
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Російська компанія "Газпром" стала офіційним глобальним енергетичним партнером англійського футбольного клубу "Челсі".
Про це йдеться в повідомленні на сайті ФК.
За трирічним контрактом, "Газпром" постачатиме "Челсі" газ і електрику, а також братиме участь у різній діяльності клубу.
У заяві "Челсі" наголошується, що співпраця з клубом принесе "Газпрому" рекламу на ринках Європи і Азії.
"Газпром" також є власником російського футбольного клубу "Зеніт", спонсором німецького "Шальке" і сербської "Црвени Звезди", а також виступає одним із спонсорів Російського футбольного союзу, нагадує Лента.ру.
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