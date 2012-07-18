Газпром постачатиме газ футболістам Абрамовича

Про це йдеться в повідомленні на сайті ФК.

За трирічним контрактом, "Газпром" постачатиме "Челсі" газ і електрику, а також братиме участь у різній діяльності клубу.

У заяві "Челсі" наголошується, що співпраця з клубом принесе "Газпрому" рекламу на ринках Європи і Азії.

"Газпром" також є власником російського футбольного клубу "Зеніт", спонсором німецького "Шальке" і сербської "Црвени Звезди", а також виступає одним із спонсорів Російського футбольного союзу, нагадує Лента.ру.