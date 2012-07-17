Кличко хоче битися у Києві

Про це повідомляє Sports.ru.

«Я дуже хочу провести бій у Києві і, з великою часткою ймовірності, я здійсню це бажання», – сказав В.Кличко.

Як відомо, свій наступний бій старший з двох братів-чемпіонів світу проведе 8 вересня в Москві, коли захищатиме титул чемпіона світу за версією WBC проти німця Мануеля Чарра.

Після цього поєдинку В.Кличко знов концентруватиметься на своїй політичній кар'єрі.

Коментуючи повідомлення, що бій проти М.Чарра стане для нього останнім у професійній кар'єрі, В.Кличко сказав: «Я хотів би продовжити боротьбу, і я прийму рішення після (парламентських) виборів».

Раніше промоутерська компанія В.Кличко вела переговори про можливість проведення цього поєдинку на НСК “Олімпійський” у Києві, проте вони не були успішними через високу ціну за оренду стадіону.