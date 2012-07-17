Топ-50 найсильніших футбольних ліг: Україна - вище за Росію, але програє Алжиру

Українська Прем'єр-ліга зайняла в рейтингу IFFHS 42-гу сходинку, випередивши Чемпіонат Росії (53), але програвши боротьбу першостям Перу, Болівії, Узбекистану, Кувейту, Саудівської Аравії, Малайзії, Нігерії, Шотландії, Тунісу, Лівану та Румунії, повідомляє Gazeta.ua.

Низьке місце українського чемпіонату пояснюється специфікою рейтингу, який враховував матчі, зіграні в 2012-му році.

Лідером рейтингу, який набуде остаточного вигляду в кінці року, є чемпіонат Іспанії, далі йдуть аргентинська й бразильська ліги.

Рейтинг найсильніших футбольних ліг за версією IFFHS:

1. Іспанія - 761,0 бала.

2. Аргентина-613,0

3. Бразилія - 590,0

4. Англія - 470,0

5. Італія - 469,0

6. Німеччина - 445,0

7. Чилі - 411,5

8. Парагвай - 384,0

9. Франція - 372,0

10. Нідерланди - 368,5 ...

41. Алжир - 187,5 42.

42. Україна - 186.5

43. В'єтнам - 182,5…

53. Росія - 165,0

IFFHS складає рейтинг світових футбольних ліг із 1991 року, головним критерієм є кількість набраних очок п'ятьма провідними клубами ліги у всіх змаганнях.