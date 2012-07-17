Колесніков поскаржився, що опозиція залишила йому «чистий Сталінград»

Віце-прем'єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, який відповідав за проведення Євро-2012, вважає, що Україні впоралася з поставленим завданням і провела чемпіонат на гідному рівні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Комерсант-Україна.

На запитання щодо погроз опозиції проведення антикорупційного розслідування фінансування об'єктів Євро і виділення коштів на організацію чемпіонату, Колесніков відповів наступне:

«Опозиція нехай розслідує діяльність уряду Юлії Тимошенко, у якого було чотири з половиною роки до початку Євро, коли вони повинні були проводити тендери і спокійно будувати об'єкти до Євро. Натомість незрозуміло на що було витрачено півмільярда доларів, а я в спадок від них отримав чистий Сталінград. Ці заяви з розряду того, хто найголосніше кричить "Тримай злодія!"».

Також віце-прем’єр вважає, що вдала організація Євро підвищила шанси на проведення в Україні зимової Олімпіади.

«Вся спортивна громадськість, спортивні функціонери відзначили високий рівень організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи. Отриманий досвід у чомусь полегшить нам можливе проведення Олімпіади, але в чомусь і ускладнить. Все-таки Олімпіада - це багато видів спорту, багато споруд, і в цьому полягає складність. З іншого боку, завдання спрощується тим, що всі змагання проводяться в одному регіоні, а не в чотирьох. Заявку ми плануємо подати в 2014 році. Думаю, з огляду на отриманий результат - хороший єврочемпіонат і те, що наша країна жодного разу не проводила зимову Олімпіаду, - у нас є дуже хороші шанси на 2022 », - заявив Колесніков.