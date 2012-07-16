Перша група українських спортсменів відбула до Лондона

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, до Великої Британії відбули стрибуни у воду на чолі з бронзовими призерами Пекіна-2008 Іллею Квашею та Олексієм Пригоровим, вітрильники та стрибуни на батуті на чолі з чемпіоном олімпіади в Афінах 2004 року Юрієм Нікітіним.

Після прибуття в аеропорт «Хітроу» українці пройдуть процедуру акредитації й поїдуть в Олімпійське селище.

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ХХХ літні Олімпійські ігри пройдуть в Лондоні з 27 липня по 12 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту.