Перша група українських спортсменів відбула до Лондона
23:30, 16 липня 2012Спорт
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Сьогодні перша група українських спортсменів відбула до Лондона для участі в Іграх ХХХ Олімпіади.
Лондонська олімпіада
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, до Великої Британії відбули стрибуни у воду на чолі з бронзовими призерами Пекіна-2008 Іллею Квашею та Олексієм Пригоровим, вітрильники та стрибуни на батуті на чолі з чемпіоном олімпіади в Афінах 2004 року Юрієм Нікітіним.
Після прибуття в аеропорт «Хітроу» українці пройдуть процедуру акредитації й поїдуть в Олімпійське селище.
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ХХХ літні Олімпійські ігри пройдуть в Лондоні з 27 липня по 12 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть 245 спортсменів, які змагатимуться у 28 видах спорту.
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