Збірну Росії з футболу очолить Капелло

Про це повідомив виконуючий обов'язки президента РФС Микита Симонян.

За його словами, контракт з італійським фахівцем буде підписаний найближчим часом, пише ИТАР-ТАСС. "Сьогодні було ухвалено рішення призначити на пост головного тренера збірної Росії з футболу італійця Фабіо Капелло. Ми вважаємо, що найближчим часом він сам і його представники прибудуть до Москви для остаточного узгодження умов договору і підписання контракту. Думаю, це відбудеться в середу або четвер ", - заявив Самонян.

Вершиною кар'єри тренера вважають фінал Ліги чемпіонів 1994 року, в якому "Мілан" розбив "Барселону" з рахунком 4:0.