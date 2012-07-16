З цього року транслювати матчі Ліги чемпіонів будуть «1+1» та «Україна»
13:44, 16 липня 2012Спорт
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Група компаній 1+1 і медіа-холдинг «Медіа Група Україна» отримали права на трансляцію матчів найпрестижніших європейських футбольних турнірів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи UEFA ™.
Лігу Чемпіонів можна буде подивитися на "плюсах" і "Україні", uefa.com
Телеканали «1+1» та «Україна» покажуть в своєму ефірі матчі європейського футбольного турніру в співвідношенні 50/50.
Трансляція матчів також відбудеться на каналі «2+2» і тематичних телеканалах «Футбол» і «Футбол+». Інформація про розподіл матчів стане доступна в серпні 2012 року.
Також всі матчі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи UEFA ™ будуть доступні для перегляду через інтернет-підключення.
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