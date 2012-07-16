З цього року транслювати матчі Ліги чемпіонів будуть «1+1» та «Україна»

Телеканали «1+1» та «Україна» покажуть в своєму ефірі матчі європейського футбольного турніру в співвідношенні 50/50.

Трансляція матчів також відбудеться на каналі «2+2» і тематичних телеканалах «Футбол» і «Футбол+». Інформація про розподіл матчів стане доступна в серпні 2012 року.

Також всі матчі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи UEFA ™ будуть доступні для перегляду через інтернет-підключення.