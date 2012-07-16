В УЄФА звинувачення у розтраті коштів на Євро залишили без коментарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив керівник українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно відкритого листа української опозиції до Президента Віктора Януковича щодо розтрати коштів на підготовку до Євро, М.Лубківський сказав, що «опозиція на те і є, щоб критикувати владу».

Він зауважив, що УЄФА може оцінювати спортивну складову підготовки до чемпіонату, підготовку інфраструктури, арен, і за це УЄФА ставить українській стороні виключно позитивну оцінку.

«Які оцінки ставить опозиція – це питання опозиції», - зауважив М.Лубківський.

Керівник МОК додав, що УЄФА не хотіло б втручатися у цей процес, хоча сам М.Лубківський запевнив, що він особисто міг би відповісти на усі пункти звинувачень опозиції, оскільки знайомий із процесом зсередини.

Він зауважив, що, звичайно, він не робитиме цього, оскільки політика і спорт – це речі несумісні.

Як повідомляв УНІАН, опозиція закликала В.Януковича надати інформацію про «досягнення» влади за результатами підготовки держави до проведення Євро-2012.

У відкритому листі до В.Януковича представники об’єднаної опозиції зазначають, що після закінчення Євро-2012 на телебаченні і носіях зовнішньої реклами під виглядом соціальної та під гаслом «Чемпіонати минають – досягнення залишаються» практично стартувала агітаційна кампанія на підтримку Партії регіонів, почесним головою якої є В.Янукович.

«Ми вважаємо це цинізмом, оскільки фінансування підготовки та проведення єврочемпіонату здійснювалося не владою, а українськими громадянами. Тому, якщо і розміщувати соціальну рекламу про Євро, то в ній влада повинна двічі низько вклонитися й подякувати українському народу за традиційну гостинність і толерантність та за кошти, які заплатив кожен громадянин за організацію Євро-2012», - йдеться у листі.

Депутати наголошують, що інформації про реальні підсумки проведення Євро-2012 суспільство не отримало. Зважаючи на це, вони звертаються до В.Януковича за роз’ясненням, про які «досягнення» йдеться, і скільки ще треба коштів, щоб ці досягнення утримувати.

Депутати просять Президента відповісти на низку питань, серед яких: скільки коштуватиме і хто оплачуватиме утримання стадіонів, збудованих за бюджетні кошти, а саме НСК «Олімпійський» у Києві та «Арена-Львів» у Львові? Коли уряд відповідно до своїх обіцянок та вимог законодавства профінансує відновлення спортивних об’єктів, знищених під час реконструкції НСК «Олімпійський»? Хто несе відповідальність за майже триразове збільшення кошторисної вартості реконструкції НСК «Олімпійський»?

Окремо депутати просять надати відповідь, скільки туристів та футбольних команд під час Євро-2012 скористалися вертодромом, збудованим в рамках підготовки до чемпіонату біля Тарасової гори у Каневі, та скільки коштів від його експлуатації перераховано до державного бюджету України і хто надалі утримуватиме цей об’єкт.

Також депутати цікавляться, який обсяг державних коштів отримали компанії групи «Альтком» і «АК Інжинирінг» при отриманні підрядів в рамках підготовки до чемпіонату за процедурою закупівлі послуг і робіт в одного учасника.