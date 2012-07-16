«Донбас Арену» розширили майже на 700 місць

Як повідомили в прес-службі стадіону, кількість місць зросла після змін в конфігурації медіатрібуни, яку розширювали на Євро-2012.

"Тепер ми зробили її максимально компактною, створивши в центральних секторах нижнього ярусу зони "А" навіть більше місць, ніж було до Євро. А отже, ще більше вболівальників зможе підтримати" Шахтар "на трибунах", - пояснив "Сегодня" Олександр Атаманенко , генеральний директор "Донбас Арени".

До речі, крім збільшення місць, найближчим часом "Донбас Арену" чекає ще кілька нововведень.

"Зараз ведеться робота над новою графікою на табло арени, над доповненнями в передматчеве шоу, в розвиток програми Fan Land та переоформлення внутрішнього дизайну Fan Cafe. Також плануємо тестувати нові елементи сервірування їжі та напоїв в деяких преміум-ложах", - поділився Олександр Атаманенко.