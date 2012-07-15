Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу
Сьогоднішніми матчами завершується 1-й тур Чемпіонату України з футболу.
Ворскла - Кривбас 0:1 (Антонов 87)
Шахтар - Арсенал 6:0 (Мхітарян 14, 31, Селезньов 34, Тейшейра 39, Ілсіньо 67, Дєвіч 90+5 пен.)
Дніпро - Таврія 3:1 (Джуліано 3, 57, Денисов 73 - Фещук 87)
Нагадаємо, що раніше зіграли ...
Волинь - Карпати 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63)
Зоря - Металург З 2:0 (Галюза 70 пен., Ідахор 90+3)
Динамо - Металург Д 1:0 (Ідейє 90+2)
Чорноморець - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Єлісєєв 30 авт. - Міщенко 53, Трухін 65)
Металіст - Іллічівець 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5)
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У другому турі зіграють (у дужках - набрані очки)
20 липня
19:00. Кривбас (3) - Чорноморець (3)
21 липня
18:00. Говерла (0) - Шахтар (3)
19:30. Карпати (1) - Іллічівець (0)
20:00. Таврія (0) - Металіст (3)
22 липня
18:00. Металург З (0) - Дніпро (3)
19:00. Волинь (1) - Ворскла (0)
19:30. Арсенал (0) - Динамо (3)
20:00. Металург (0) - Зоря (3)