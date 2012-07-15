Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами завершується 1-й тур Чемпіонату України з футболу.

Ворскла - Кривбас 0:1 (Антонов 87) Шахтар - Арсенал 6:0 (Мхітарян 14, 31, Селезньов 34, Тейшейра 39, Ілсіньо 67, Дєвіч 90+5 пен.) Дніпро - Таврія 3:1 (Джуліано 3, 57, Денисов 73 - Фещук 87) Нагадаємо, що раніше зіграли ... Волинь - Карпати 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63) Зоря - Металург З 2:0 (Галюза 70 пен., Ідахор 90+3) Динамо - Металург Д 1:0 (Ідейє 90+2) Чорноморець - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Єлісєєв 30 авт. - Міщенко 53, Трухін 65) Металіст - Іллічівець 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5) *** У другому турі зіграють (у дужках - набрані очки) 20 липня 19:00. Кривбас (3) - Чорноморець (3) 21 липня 18:00. Говерла (0) - Шахтар (3) 19:30. Карпати (1) - Іллічівець (0) 20:00. Таврія (0) - Металіст (3) 22 липня 18:00. Металург З (0) - Дніпро (3) 19:00. Волинь (1) - Ворскла (0) 19:30. Арсенал (0) - Динамо (3) 20:00. Металург (0) - Зоря (3)

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