Хей кинув виклик Кличку-старшому

10-раундовий поєдинок за два регіональні титули - за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (ВБА) і Всесвітньої боксерської організації (ВБО) - пройшов на лондонському стадіоні футбольного клубу "Вест Хем юнайтед" - "Аптон парк", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Чутки про переговори між Д.Хеєм і В.Кличком ходили ще до цього бою, але британець признався, що після такої розгромної перемоги Віталієві ще доведеться подумати, чи погоджуватися на цей виклик. "Це було залякуюче послання, - сказав Д.Хей. - Я здивуюся, якщо він захоче зі мною зустрітися. Він краще поб`є якогось "мішка", а потім завершить кар`єру і піде в політику. Якщо він хоче зі мною битися - я готовий".

В.Кличко наступний поєдинок проведе 8 вересня в Москві проти Мануеля Чарра з Німеччини, а подальше рішення про продовження кар`єри має намір прийняти після жовтневих виборів до парламенту.

Д.Хей домінував упродовж бою з Д.Чисорою й після бою здивувався, що той протримався так довго.

Д.Чисора визнав закономірність поразки й підтвердив намір виступати далі.

У послужному списку Д.Хея тепер 26 перемог (24 нокаутом) і 2 поразки.

Д.Чисора зазнав 4-у поразку в останніх п`яти боях і 3-ю поспіль при 15 перемогах (9 нокаутом).