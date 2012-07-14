Результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу
23:15, 14 липня 2012Спорт
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Завершилися сьогоднішні матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу.
Зоря - Металург З 2:0 (Галюза 70 пен., Ідахор 90+3)
Динамо - Металург Д 1:0 (Ідейє 90+2)
Чорноморець - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Єлісєєв 30 авт. - Міщенко 53, Трухін 65)
Металіст - Іллічівець 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5).
Нагадаємо, що вчора зіграли ...
Волинь - Карпати 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63)
... а завтра тур завершать
17.00 Ворскла - Кривбас
19.00 Шахтар - Арсенал
19.30 Дніпро - Таврія
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