Результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу

Завершилися сьогоднішні матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу.

Зоря - Металург З 2:0 (Галюза 70 пен., Ідахор 90+3) Динамо - Металург Д 1:0 (Ідейє 90+2) Чорноморець - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Єлісєєв 30 авт. - Міщенко 53, Трухін 65) Металіст - Іллічівець 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5). Нагадаємо, що вчора зіграли ... Волинь - Карпати 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63) ... а завтра тур завершать 17.00 Ворскла - Кривбас 19.00 Шахтар - Арсенал 19.30 Дніпро - Таврія

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter