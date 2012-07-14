Зоря обіграла запорожців

Завершився другий поєдинок першого туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Металург З.

Рахунок 2:0.

Рахунок у матчі з пенальті на 70-тій хвилині відкрив Ілля Галюза. Остаточну крапку поставив Лакі Ідахор уже в доданий час (90+3).

Наразі також триває матч на стадіоні Олімпійський у Києві Динамо - Металург Д. Там рахунок поки що не відкрито.