Зоря обіграла запорожців
19:54, 14 липня 2012Спорт
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Триває перший тур Чемпіонату України з футболу.
Галюза зіпсував запоріжцям дебют. Фото ФК Зоря
Завершився другий поєдинок першого туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Металург З.
Рахунок 2:0.
Рахунок у матчі з пенальті на 70-тій хвилині відкрив Ілля Галюза. Остаточну крапку поставив Лакі Ідахор уже в доданий час (90+3).
Наразі також триває матч на стадіоні Олімпійський у Києві Динамо - Металург Д. Там рахунок поки що не відкрито.
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