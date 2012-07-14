В Черкасах розпочався Чемпіонат України з велоспорту

Сьогодні в Черкасах розпочався Чемпіонат України з велоспорту в індивідуальних та групових перегонах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, сьогодні відбувається індивідуальна гонка на 20 км на трасі Черкаси-Сміла. Завтра, 15 липня, на цій же трасі пройде групова гонка на 80 км. Участь у змаганнях беруть юнаки 1996-1999 років народження.

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