В Черкасах розпочався Чемпіонат України з велоспорту
19:48, 14 липня 2012Спорт
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Сьогодні в Черкасах розпочався Чемпіонат України з велоспорту в індивідуальних та групових перегонах.
Завтра пройде групова гонка на 80 км
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, сьогодні відбувається індивідуальна гонка на 20 км на трасі Черкаси-Сміла.
Завтра, 15 липня, на цій же трасі пройде групова гонка на 80 км.
Участь у змаганнях беруть юнаки 1996-1999 років народження.
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