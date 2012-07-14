UEFA: Євро-2012 пройшло без допінгу

Про це повідомляє інформаційний центр «Україна-2012» з посиланням на сайт UEFA.

Футболісти пройшли контроль на наявність в організмі широкого кола заборонених речовин. Усі 16 збірних перевіряли перед турніром на зборах, а також після кожного матчу.

Аналізи проб проводилися в акредитованій лабораторії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) при Інституті спорту у Варшаві за поглибленою аналітичною методикою, розробленою експертами з провідних антидопінгових лабораторій Європи.

Жодного забороненого препарату ні під час позатурнірних перевірок, ні під час фінальної стадії виявлено не було.