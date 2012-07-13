Чемпіонат України з футболу: Волинь з Карпатами розійшлися миром

Стартував Чемпіонат України з футболу.

Чемпіонат України з футболу сезону 2012/2013 розпочався з першої в історії нічиєї між луцькою та львівською командами, повідомляє Football.ua. Волинь - Карпати 1:1 Голи: Лопес, 69 - Лукас, 63 Попереду - наступні поєдинки 1-го туру. Субота, 14 липня 18:00. Зоря – Металург З. 19:30. Динамо – Металург Д. 20:00. Чорноморець – Говерла. 21:30. Металіст – Іллічівець. Неділя, 15 липня 17:00. Ворскла – Кривбас. 19:00. Шахтар – Арсенал. 19:30. Дніпро – Таврія.

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