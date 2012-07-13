Чемпіонат України з футболу: Волинь з Карпатами розійшлися миром
20:59, 13 липня 2012Спорт
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Стартував Чемпіонат України з футболу.
Лукас забив перший гол першості. Фото з офіційного сайту Карпат
Чемпіонат України з футболу сезону 2012/2013 розпочався з першої в історії нічиєї між луцькою та львівською командами, повідомляє Football.ua.
Волинь - Карпати 1:1
Голи: Лопес, 69 - Лукас, 63
Попереду - наступні поєдинки 1-го туру.
Субота, 14 липня
18:00. Зоря – Металург З.
19:30. Динамо – Металург Д.
20:00. Чорноморець – Говерла.
21:30. Металіст – Іллічівець.
Неділя, 15 липня
17:00. Ворскла – Кривбас.
19:00. Шахтар – Арсенал.
19:30. Дніпро – Таврія.
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