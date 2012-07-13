Чемпіонат України з футболу: Волинь з Карпатами розійшлися миром

20:59, 13 липня 2012
Спорт
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Стартував Чемпіонат України з футболу.

Лукас. Фото з офіційного сайту Карпат

Чемпіонат України з футболу сезону 2012/2013 розпочався з першої в історії нічиєї між луцькою та львівською командами, повідомляє Football.ua.

Волинь - Карпати 1:1

Голи: Лопес, 69 - Лукас, 63

Попереду - наступні поєдинки 1-го туру.

Субота, 14 липня

18:00. Зоря – Металург З.

19:30. Динамо – Металург Д.

20:00. Чорноморець – Говерла.

21:30. Металіст – Іллічівець.

Неділя, 15 липня

17:00. Ворскла – Кривбас.

19:00. Шахтар – Арсенал.

19:30. Дніпро – Таврія.

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