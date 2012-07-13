Призначено прапороносця України на відкритті Олімпіади

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, таке рішення Виконкому НОК оголосив президент організації Сергій Бубка.

Для Р.Гонтюка Олімпійські ігри в Лондоні стануть вже третіми у кар’єрі. На Олімпіаді-2004 в Афінах він завоював срібну медаль, у Пекіні-2008 – бронзову.

На попередніх літніх Олімпійських іграх почесне право нести Державний Прапор України на параді країн-учасниць отримували легкоатлет Сергій Бубка (Атланта-1996), вітрильник Євген Браславець (Сідней-2000), плавці Денис Силантьєв (Афіни-2004) та Яна Клочкова (Пекін-2008).

Як повідомляв УНІАН, Україну на Іграх ХХХ Олімпіади у Лондоні представлятимуть 245 спортсменів. Українці змагатимуться у 28 видах спорту.

Відкриття ХХХ літньої Олімпіади в Лондоні відбудеться 27 липня 2012 року. Під час Олімпіади пройдуть змагання із 32 видів спорту, буде розіграно 302 комплекти нагород. За попередніми прогнозами, всього на Олімпіаді виступлять понад 10,5 тисяч спортсменів з усього світу.