На Олімпіаду в Лондон від України їдуть 245 спортсменів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, ще 24 спортсмени змагатимуться в академічному веслуванні, 14 – у плаванні, по 10 спортсменів у збірних з вільної боротьби та боксу.

Як повідомляв УНІАН, відкриття ХХХ літньої Олімпіади в Лондоні відбудеться 27 липня 2012 року. Під час Олімпіади пройдуть змагання із 32 видів спорту, буде розіграно 302 комплекти нагород. За попередніми прогнозами, всього на Олімпіаді виступлять понад 10,5 тисяч спортсменів з усього світу.

21 липня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться офіційна церемонія проводів українських олімпійців на Ігри ХХХ Олімпіади до Лондона.