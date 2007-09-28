УЄФА призначила дату жеребкування фінальної стадії Євро-2008

На засіданні в Стамбулі Виконавчий комітет УЄФА ухвалив, що жеребкування фінальної стадії Євро-2008 відбудеться 2 грудня в швейцарському Люцерні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Господарі турніру, швейцарці і австрійці, потраплять у групи А1 і В1 відповідно. Інші 14 команд будуть розподілені по чотирьох корзинах. У разі виходу до фінального етапу турніру греки на правах чинних чемпіонів Європи потраплять в 1-у корзину, де також опиниться і команда з найвищим коефіцієнтом. Інші збірні, залежно від результатів своїх відбіркових матчів ЧМ-2006 і Євро-2008, будуть розподілені по трьом корзинам, що залишилися.

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