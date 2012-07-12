Марафонець звинувачує федерацію в продажі прохідних місць на Олімпіаду

Як повідомляє Expres.ua, Україна має квоту у три місця на Олімпіаді, і п'ять бiгунiв пробiгли марафонську дистанцію 42 км 195 м з олiмпiйським нормативом (2 години 15 хвилин і менше): Олександр Сiтковський (2:09), Iван Бабарика (2:11:41), Дмитро Барановський (2:12:05), Олександр Матвiйчук (2:12:53) i Вiталiй Шафар (2:14:32).

Однак ні Д.Барановський, нi О.Матвiйчук у збiрну не потрапили, проте до Лондона їде Вiталiй Шафар.

"У положеннi про вiдбiр на Олiмпiаду було написано: двох найкращих беруть за пiдсумками чемпiонату України i ще один потрапляє на Iгри за найкращий результат", - заявляє Д.Барановський.

"Я не не брав участi у чемпiонатi України, бо на той момент я мав найкращий результат в Українi (2:12:05) i мiг не бiгти на чемпiонатi. Якби менi сказали, що на цьому змаганнi вiдбиратимуть трьох, то я б приїхав. А який сенс змагатися, якщо за положенням я проходив на Iгри з найкращим результатом?" - дивується спортсмен.

За його словами, до того ж він уклав контракт з японцями на участь у їхньому марафонi і не мiг “плюнути” на цю угоду, знаючи, що з вiдбором у нього все гаразд.

"Тут питання не в тому, що я не брав участi у чемпiонатi України. Навiть якби я мав час 2.10, мене б усе одно не взяли на Олiмпiаду", - переконаний Д.Барановський.

"Менi у приватнiй розмовi сказали, що моєї ноги на Iграх не буде. Як би швидко я не бiгав. У цiй ситуацiї найшла коса на камiнь. У мене з керiвництвом федерацiї особиста неприязнь. Це тягнеться ще з 2009 року, коли я дав iнтерв'ю i розповiв, що коїться в нашiй федерацiї i в нашому видi. Тому цей конфлiкт має логiчне закiнчення – мене "вiдшили" зi збiрної", - скаржиться спортсмен.

"Та ситуацiя все одно незрозумiла. Якщо вже до мене така неприязнь, то на моє мiсце мали брати молодого Матвiйчука, у якого результат майже на двi хвилини кращий вiд Шафарового. Але беруть Шафара", - зазначив Д.Барановський.

"Розумiєте, якби в положеннi було написано: що на Олiмпiаду їдуть троє найкращих за пiдсумками чемпiонату України, не виникало б нiяких конфлiктiв. А ось цей припис щодо одного найкращого результату дав пiдстави для корупцiї. I я певен, що третє мiсце в збiрнiй продається. Або Шафар пiдписав контракт з Лiщуком i потрапив пiд його опiку, або було заплачено грошi. Не iнакше", - заявив Д.Барановський.

У Федерації легкої атлетики України відкидають звинувачення спортсмена.

"Наша федерацiя передбачила обов'язкову участь у чемпiонатi України, який вiдбувся ще у жовтнi 2011 року. Там вiдбирали двох чоловiкiв. Ще один мав вiдiбратися з 1 сiчня по 1 квiтня 2012 року. Єдиним, хто виконав норматив цього року, був Вiталiй Шафар", - сказав головний тренер ФЛАУ з марафонського бігу Володимир Ліщук..

"Як iз результатом 2:14:32 на Олiмпiаду потрапив Шафар, а Матвiйчук з часом 2:12:53 "пролетiв"? Матвiйчук не захотiв брати участi в чемпiонатi України, хоча йому радили це зробити. У той час вiн поїхав у Москву на комерцiйний марафон", - пояснив тренер.

За словами В.Ліщука, О.Матвійчук знав, що 2012 року олiмпiйський норматив слiд виконати до 1 квiтня, а вiн зробив так, як йому вигiднiше, i бiг пiзнiше.

"А правила однi для всiх, усi про них знали. Хто був зацiкавлений в тому, щоб потрапити на Олiмпiаду, той їх виконував", - додав він.

"Той же Дмитро Барановський чомусь не захотiв брати участi в чемпiонатi України, який вiдбувся в його рiдному мiстi, а подався до Японiї на комерцiйний марафон. Цього року, коли ми добирали ще одного чоловiка, вiн узагалi не стартував", - обурений тренер.

За його словами, у всякому разi, до Лондона їдуть найсильнiшi, бо тi, хто хотiв потрапити на Олiмпiаду, i є найсильнiшими.

"Ми сформували олiмпiйську команду за правилами. А тi, хто вирiшував свої комерцiйнi справи, чомусь тепер також захотiли поїхати на Олiмпiаду, щоб там i далi вирiшувати свої комерцiйнi справи", - сказав тренер.

"Нiхто з них не хоче брати участi в чемпiонатах свiту та Європи, а на Iгри хочуть їхати. Бо там теж свого роду комерцiя", - додав В.Ліщук.