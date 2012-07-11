«Шахтар» на радощах розбив Суперкубок України

У Луганську на стадіоні «Авангард» 10 липня «Шахтар» виграв Суперкубок України з футболу у «Металурга» з рахунком 2:0.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу «Шахтар», перший гол у ворота «Металурга» забив Луїс Адріано на 5-й хвилині.

Другий гол у ворота супротивника після пасу Фернандіньо забив гравець «Шахтаря» Дуглас Коста на 35-й хвилині.

«Шахтар» упевнено обіграв «Металург» і завоював четвертий Суперкубок України в своїй історії», - говориться в повідомленні.

Як повідомляє Євро-футбол, під час святкування завоювання першого кубка нового сезону гравці "Шахтаря" розбили сам трофей, який розпався на дві частини. Верхню частину після матчу ніс нападник "гірників" Едуардо, а нижню - один із працівників клубу.