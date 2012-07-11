У Лондоні готуються до негоди під час Олімпіади

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на британські ЗМІ, занепокоєння викликає, зокрема, те, що головний Олімпійський стадіон місткістю 80 тисяч чоловік, де проходитиме урочиста церемонія відкриття свята, захищений дахом усього на дві третини.

Організатори хочуть забезпечити глядачів і учасників змагань від можливих злив на тлі невтішних прогнозів метеорологів.

У зв'язку з цим оргкомітет "Лондон-2012" розмістив замовлення на тисячі дощовиків, аби захистити відвідувачів, які чекатимуть у черзі на проходження огляду при вході на олімпійські об'єкти.

Також вивчаються можливості внесення коректив у графіки змагань у таких видах спорту як хокей на траві, маунтін-байк, веслування і пляжний волейбол - на випадок, якщо погодні умови стануть на заваді їх проведенню.

У вівторок організатори великого концерту в лондонському Гайд-парку були змушені оголосити про його відміну всього за 24 години до початку через те, що майданчик буквально потонув у багні і був визнаний непридатним для заходу.

Багато тимчасових спортивних об'єктів британської столиці взагалі не мають стін або дахів. Серед них арени для змагань з хокею на траві - в Олімпійському парку, кінного спорту - в Грінвічському парку, і пляжного волейболу - на плацу штабу Королівського кінногвардійського полку поблизу урядового кварталу Уайтхолл.

У той же час головна арена Ігор, де 27 липня пройде церемонія відкриття, захищена дахом на дві третини. У разі дощу найуразливішими серед гостей стадіону виявляться ті, хто заплатив найвищу ціну за можливість спостерігати з перших рядів. Вартість квитків на церемонію відкриття доходила до 2 тисяч 12 фунтів.

Атмосферні явища можуть також позначитися на відвідуваності 22 майданчиків у різних частинах Лондона, де розміщено 40 великих екранів для трансляції олімпійських заходів.

Непередбачуваність погоди загрожує і додатковими складнощами для транспортного сполучення в місті - особливо в останній тиждень естафети Олімпійського вогню та у вихідні дні відразу після відкриття Ігор, коли очікується істотний наплив гостей Лондона.